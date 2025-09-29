JR九州は、博多駅（福岡市博多区）で計画していた「博多駅空中都市プロジェクト」の中止を決めた。在来線上に商業施設やオフィス、ホテルが入る複合施設を整備する計画だったが、工事費が高騰して採算が取れないと判断した。首都圏で相次ぐ工事費高騰による大型開発のストップが、九州にも拡大した格好だ。博多駅空中都市プロジェクトは、2019年に「博多駅空中都市構想」としてプロジェクトチームで検討を始め、コロナ禍に伴う