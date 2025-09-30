JR東日本は、ネット予約サービス「えきねっと」に、利用者の利便性を劇的に向上させる2つの大きな新機能を追加します。一つは、新幹線の指定席が最大3ヶ月前から予約できる「早期予約サービス」（2025年10月31日〜）です。もう一つは、輸送障害時に駅の窓口に並ぶことなく、WEB上で列車変更や手数料なしの払戻ができるようになる機能（2025年10月2日〜）です。これにより、旅行計画が格段に立てやすくなるだけでなく、万が一のトラ