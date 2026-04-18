鉄道路線の「廃止」についての報道が相次いでいる。3月31日の運行をもって、JR北海道の留萌本線・深川〜石狩沼田間が運行を終了した。いまは運行をしていても、「廃止」が決まった路線もある。JR東日本の久留里線・久留里〜上総亀山間は、2027年4月1日付で廃止（同年3月31日まで運行）すると、同社は国土交通省に届け出た。同じくJR東日本の津軽線・新中小国信号場〜三厩間も、2027年4月1日付で廃止となる。この路線は、2022年8月