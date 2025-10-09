JR北海道が公式サイトで2025年10月8日、客の申告を受けて「運転士が停車中に本を読んでいた事象」が判明し、注意喚起を実施したと発表した。発車までの待ち合わせ時間中の出来事だといい、Xでは「本読むくらいは許してあげたら」「運転士さん気の毒だ」などと同情的な声も多数出ている。ただ、同社は取材に「業務に関係のない本であることから、就業規則にある職務専念義務に反すると考えています」などと背景を説明した。「列車は