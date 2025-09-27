JR4社がネット予約サービスで連携すると初合意した。現在は各社が別々で、利用すると不便なことも多く、悪評が絶えない。本当に、利用者目線で改善されるのだろうか？「みどりの窓口」の削減とチケットレス化を同時並行で進めようとしたものの、ネット予約の不便さもあって削減計画を凍結した反省を生かせるのか？（ライター前林広樹）JR4社の予約サイトが初・連携で何がどう変わる？JR東日本、JR東海、JR西日本、JR九州は9月1