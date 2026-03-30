山下リオ、細川岳、祷キララらが共演する映画『トランジット・イン・フラミンゴ』が5月15日より新宿武蔵野館、Strangerほか全国で順次公開されることが決定し、あわせてポスタービジュアルと予告編が公開された。 参考：山下リオ主演のホラー映画『遺愛』6月公開監督は酒井善三、大森時生が企画プロデュース 本作は、なら国際映画祭による映画製作プロジェクト「NARAtive」から生まれた作品。一緒に移住