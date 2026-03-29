歌手の工藤静香さんは3月28日、自身のInstagramを更新。抜群のスタイルが際立つ、ゴールドのドレス姿を披露しました。【写真】工藤静香、ゴージャスなドレス姿！「セクシーでゴールドでゴージャス」工藤さんは「本日もスタンディングオベーションの中、無事に公演を終えられましたこと、心より感謝申し上げます」と、4枚の写真と2本の動画を投稿し、石川県で開催された「工藤静香 PREMIUM SYMPHONIC CONCERT 2026」金沢公演での衣