「セクシーでゴージャス」工藤静香、“背中ぱっくり開いた”ドレス姿に「美しい」「ゴールドの人魚姫」
歌手の工藤静香さんは3月28日、自身のInstagramを更新。抜群のスタイルが際立つ、ゴールドのドレス姿を披露しました。
【写真】工藤静香、ゴージャスなドレス姿！
工藤さんは「生ならではの喜びやハプニングもございましたが、皆さまの温かい拍手に、どれほど救われたことでしょう。また皆さまとお目にかかれます日を、心より楽しみにお待ちしております。金沢公演にいらしてくださった皆様、とても温かくて ほっこりでした。ありがとうございました」と続けています。
コメントでは「背中美しい」「背中ぱっくり開いたドレス すごく綺麗」「やばいやばい!! このお衣装すっごく素敵です」「後ろ姿も めっちゃ〜綺麗」「今日も美しすぎます」「しーちゃんの為のドレスだぁ」「セクシーでゴールドでゴージャス」「ゴールドの人魚姫」と称賛の声が多数寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】工藤静香、ゴージャスなドレス姿！
「セクシーでゴールドでゴージャス」工藤さんは「本日もスタンディングオベーションの中、無事に公演を終えられましたこと、心より感謝申し上げます」と、4枚の写真と2本の動画を投稿し、石川県で開催された「工藤静香 PREMIUM SYMPHONIC CONCERT 2026」金沢公演での衣装姿を公開。背中が大胆に開いた、マーメイドラインのゴールドドレス姿を披露しています。
コメントでは「背中美しい」「背中ぱっくり開いたドレス すごく綺麗」「やばいやばい!! このお衣装すっごく素敵です」「後ろ姿も めっちゃ〜綺麗」「今日も美しすぎます」「しーちゃんの為のドレスだぁ」「セクシーでゴールドでゴージャス」「ゴールドの人魚姫」と称賛の声が多数寄せられています。
「足なげ〜〜〜〜〜な〜〜〜〜」24日の投稿では、皮のパンツにショートブーツ、青いカーディガンを合わせた、美脚が際立つクールなコーディネートや愛犬を抱っこするツーショットを披露していた工藤さん。ファンからは「革パンコーデ大好きです」「全身観れてカッコいい」「いつもお洒落〜」「革パンカッコいいな〜」「相変わらずスタイルよくて美脚」「スタイル抜群〜！！」「足なげ〜〜〜〜〜な〜〜〜〜」などの声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)