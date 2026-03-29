米国女子ツアー・フォード選手権米国女子ツアーのフォード選手権は28日（日本時間29日）、米アリゾナ州ワールウインドGC（6675ヤード、パー72）で第3日が行われた。27歳の畑岡奈紗（アビームコンサルティング）が後半の15番パー3でホールインワンを達成し、副賞として車をGETした。どデカイ“アメ車”と並んだ写真に「羨ましい」「素晴らしい」と反響が広がっている。通算7アンダーの35位から出た畑岡。15番の第1打をグリーン