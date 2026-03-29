米国女子ツアー・フォード選手権

米国女子ツアーのフォード選手権は28日（日本時間29日）、米アリゾナ州ワールウインドGC（6675ヤード、パー72）で第3日が行われた。27歳の畑岡奈紗（アビームコンサルティング）が後半の15番パー3でホールインワンを達成し、副賞として車をGETした。どデカイ“アメ車”と並んだ写真に「羨ましい」「素晴らしい」と反響が広がっている。

通算7アンダーの35位から出た畑岡。15番の第1打をグリーンに乗せると、ボールはピンに向かって転がりそのままカップイン。ギャラリーから歓声が上がると、畑岡もジャンプしながら大喜びし、キャディーらと抱き合った。

LPGA公式Xが実際のプレー映像を公開。「ホールインワンにより、ナサは2026年モデルのフォード・ブロンコ・バッドランズを獲得した」と綴られ、副賞のSUV車と並び、笑顔で写った写真も添えられた。フォード公式サイトによると、4万8890ドル（約780万円）からの一台となっている。

ファンからは「素晴らしい」「“Bronco”ゲットは羨ましいwww」「車もゲット」「なんて綺麗なエースだ ワオ」「車 GET？ もってるわー」といった声が寄せられた。

今大会の賞金総額は225万ドル（約3億5800万円）。畑岡は1イーグル4バーディ、3ボギーの「69」、通算10アンダーで3日目を終えた。



（THE ANSWER編集部）