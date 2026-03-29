「高学歴なのに仕事ができない」と言われる人がいる一方で、特別な学歴がなくても成果を出し続ける人がいる。マーケティングコンサルタントである筆者は、その差を「地頭」の違いだと説く。暗記力や知識量ではなく、正解のない状況で自分の頭で考え抜く。その思考は、日々の小さな習慣の積み重ねで鍛えられる。※本稿は、宮脇啓輔『できる人が大事にしている 複利で伸びる仕事術』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を抜