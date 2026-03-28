―［言論ストロングスタイル］― トランプ米大統領の朝令暮改に世界が振り回されている。一時はイランの発電所攻撃さえ示唆して脅迫しつつ、直後に「イランの方がディールを求めている」と攻撃延期を表明ーーその一貫性を欠く言動が原油相場や株価を乱高下させ、国際社会は固唾をのむ。国際社会が「予測不能」と評する中、憲政史研究家・倉山満氏は「本当にブレているのか」を冷静に検証する（以下、憲政史研究家、倉山満氏に