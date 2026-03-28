◇第98回選抜高校野球大会第9日・準々決勝花咲徳栄8―12智弁学園（2026年3月27日甲子園）花咲徳栄は、昨秋の関東大会1回戦では9点差を逆転したが、この日は序盤の8点リードを守り切れず、選抜史上最大の逆転負け。岩井隆監督は「“甲子園は甘くないな”と勉強させていただいた」と振り返った。5回まで2年生3投手でつなぐ予定も、智弁学園の猛追で8―7の5回2死一、三塁から登板したエース・黒川凌大（3年）が痛い逆転打