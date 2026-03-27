元キャンディーズの「ランちゃん」こと女優で歌手の伊藤蘭が、3月26日にInstagramを更新。娘の女優・趣里と見つめ合うショットを披露し、反響を呼んでいる。《こんばんは お久しぶりになってしまいました 気がつけばコンサート初日まであと9日!! 本日はじめての全員集合のリハーサルでした》などとつづり、リハーサルに参加したメンバーの集合写真を公開した。続けて、《趣里の出演は 東京公演（5/30,5/31）のみですが 歌って