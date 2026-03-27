伊藤蘭、娘・趣里との“見つめ合い”ショットにファン歓喜！父・水谷豊に続く「産後初」の母娘共演で見せる鉄壁の家族愛

元キャンディーズの「ランちゃん」こと女優で歌手の伊藤蘭が、3月26日にInstagramを更新。娘の女優・趣里と見つめ合うショットを披露し、反響を呼んでいる。

《こんばんは お久しぶりになってしまいました 気がつけばコンサート初日まであと9日!! 本日はじめての全員集合のリハーサルでした》などとつづり、リハーサルに参加したメンバーの集合写真を公開した。

続けて、《趣里の出演は 東京公演（5/30,5/31）のみですが 歌ってくれるのは やっぱりあの曲とあの曲》と記し、コンサート日程を告知した。

投稿された写真の1枚目は前列中央で伊藤と趣里が正面を向くカット、2枚目は母娘が互いに見つめ合うショットだ。

2026年にソロデビュー7周年を迎える伊藤。全国6都市9公演のホールツアー『DANCE ON！ LOVE ON！』を4月4日、あの伝説の“解散記念日”に、神奈川県の「カルッツかわさき（川崎市スポーツ・文化総合センター）ホール」を皮切りにスタートさせる。

娘の趣里は2025年8月、当時「BE:FIRST」のメンバーだった三山凌輝との結婚と妊娠を公表し、9月に第一子を出産したが、女優業に復帰している。

芸能記者が言う。

「父親の水谷豊さんが企画、監督、脚本、プロデュース、主演を務め、4月24日公開予定の映画『−Piccola felicità（ピッコラ・フェリチタ）−〜小さな幸せ〜』に趣里さんは出演します。この作品が父娘初共演になるそうです。また、2026年秋に公開予定の映画『踊る大捜査線N.E.W.』に出演する予定で、2025年12月初旬のロケにも参加している様子を『FRIDAYデジタル』で報じられました。そして、5月の伊藤さんのコンサートでは母親と2度目の共演となり、産後初です。

結婚や出産をめぐっては当時さまざまな報道がされましたが、趣里さんが無事に出産し女優業に復帰した今は、家族総出で再出発をサポートしようという強い思いが感じられます」

コメント欄にはファンから

《親子共演楽しみにしてます！》

《2枚目のみつめ合う親子 超カワ〜》

《今年も趣里ちゃんの、あの歌が聴けるのが楽しみです〜》

との反響が寄せられている。

伊藤がつづった「あの曲とあの曲」について、前出の芸能記者が言う。

「伊藤さんと趣里さんがステージで初めて共演したのは、『伊藤蘭〜Over the MOON〜 コンサートツアー 2024-2025』のツアー・ファイナル2025年1月25日の東京ガーデンシアター公演にサプライズ出演したときでした。このときに趣里さんは自身がヒロイン福来スズ子を務めた2023年後期のNHK連続テレビ小説『ブギウギ』の劇中歌である『買い物ブギー』と『ラッパと娘』をソロで披露しました。2曲ともスズ子のモデルとなった笠置シヅ子のナンバーでドラマでも重要な意味を持つ歌でした。ですから、5月にスペシャルゲストとしてステージにあがる際にも趣里さんは、この2曲を歌うのではないでしょうか」

家族の愛に包まれた伊藤蘭の7周年ツアーは、例年以上の盛り上がりを見せそうだ。