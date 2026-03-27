姉妹音楽ユニット「チャラン・ポ・ランタン」の姉・小春（37）が、第2子を出産したことを報告。脳性まひを公表している長男の出産との違いも明かした。【映像】小春、脳性まひを公表した長男＆生後間もない次男2025年1月27日、Instagramで「実は、この数年の間に、結婚、離婚、再婚、妊娠しまして、先日無事出産しました！」と、第1子の出産を報告し、夫でアーティストの小池健輔（45）との2ショットを公開していた、小春。