姉妹音楽ユニット「チャラン・ポ・ランタン」の姉・小春（37）が、第2子を出産したことを報告。脳性まひを公表している長男の出産との違いも明かした。

【映像】小春、脳性まひを公表した長男＆生後間もない次男

2025年1月27日、Instagramで「実は、この数年の間に、結婚、離婚、再婚、妊娠しまして、先日無事出産しました！」と、第1子の出産を報告し、夫でアーティストの小池健輔（45）との2ショットを公開していた、小春。

しかし、9月1日の更新で、第1子の長男・深音くんに脳性まひがあり、重症心身障害児であることを公表。「実は出産中に事故といいますか、突然赤ちゃんが苦しいことになり、色々と不運が重なってしまいました。救急車で大きな病院に移り、最善を尽くしていただいたのですが、息子は脳に大きなダメージを受けてしまいました」

その後は、Xで、一緒にソファで眠る様子や、「チャラン・ポ・ランタン」の楽曲を聞いている様子など、深音くんとの日常を発信してきた。

小春、第2子を出産したことを報告

2026年3月25日は、Instagramを更新し、第2子を出産したことを報告。次のように明かし、輝音くんを抱く小春の姿や、深音くんと輝音くんの兄弟ショットなどを公開している。

「3月17日、無事生まれました！3539グラム、深音の弟、輝音です。産声を聞けた時、今までの色々が滝のように流れてきて2人で大泣きでした。深音の時とは全然違う新生児。こんなに赤ちゃんて動くんだな…」

「そして、自分と一緒に退院するときに言われた、『おめでとうございます』という言葉を噛み締めながら、病院を出てきました。こちら母の体調も、前回よりも1／3の出血量で済んだ。計画帝王切開というのもあり、回復も前回より早そうです」

「正直、新生児期をちゃんと育てたことがないので、ミルク量とかが深音のと違いすぎて、新しいことばかりだけど、子どもを2人も産む人生が来るとは。みんなたくさん心配してくれてありがとう。こちら元気です」

この投稿に、「無事にご出産、おめでとうございます！」「眉毛そっくりすぎる！幸せな写真だぁ〜」「赤ちゃんだった深音くんが、お兄ちゃんの顔になってる」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）