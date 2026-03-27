【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ちゃんみなが、3月26日、東京・有明アリーナにて、全国ツアー『AREA OF DIAMOND 4』のファイナル公演を行った。 ■「今日はいろいろな格好の私が出てくるけど、全部ちゃんみなです！」 本ツアーは2月7日の新潟・朱鷺メッセ公演を皮切りに全国7都市14公演を回ってきたもので、ちゃんみなにとって自身初のアリーナツアーでもある。同公演は予約スター