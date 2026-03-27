俳優の宮世琉弥（22）が27日までに自身のインスタグラムを更新。「ママ」との2ショットを公開した。「ママに久しぶりに会えた時のお写真」と書き出した宮世。2020年のドラマ「恋する母たち」で共演した女優・仲里依紗との2ショットをアップした。「スーパーらぶです！！」とコメント。仲をメンションして「@riisa1018naka さんも新曲出たので是非是非是非踊りましょーーーーー！！笑」と伝えた。ファンからは「まりままと