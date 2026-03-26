餃子専門店「大阪王将」の冷凍食品・中華料理の素の商品情報などを発信する公式「X」アカウント「大阪王将 幸せ発信基地」が、印刷できるシールの画像を投稿。64万回以上表示され、3000件以上の「いいね」を集めています。【画像】やっば…かわいすぎ！コチラが「大阪王将」のシールです！欲しい〜！！いつもの冷凍食品も…シールになるとかわいい！公式アカウントは、「シールがはやっていると聞いて、コンビニで印刷して