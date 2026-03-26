餃子専門店「大阪王将」の冷凍食品・中華料理の素の商品情報などを発信する公式「X」アカウント「大阪王将 幸せ発信基地」が、印刷できるシールの画像を投稿。64万回以上表示され、3000件以上の「いいね」を集めています。

【画像】やっば…かわいすぎ！ コチラが「大阪王将」のシールです！ 欲しい〜！！

いつもの冷凍食品も…シールになるとかわいい！

公式アカウントは、「シールがはやっていると聞いて、コンビニで印刷してみました」とコメント。大阪王将の冷凍食品「羽根つき餃子」や「ぷるもち水餃子」のシールをスマホに貼った写真を投稿しました。

X上では、「配布してください！シール印刷したいです」「めっちゃおいしそう」「すてきです。いつも見慣れているものがシールになると、急にかわいく見えてくるの不思議」「見たら食べたくなった」「私もスマホに貼りたい！」と絶賛する声が上がっています。

「欲しい」という要望を受けて、公式アカウントは「たくさんコメントいただけたので、デザイン配布したいと思います！」と、印刷用データを公開しました。

データの配布を待っていた人からは、「わぁい高画質！印刷するの楽しみです」「かわいい！たのしい！無料配布サイコー！」「待ってました！早速プリントしてきます」というコメントが寄せられました。