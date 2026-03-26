アイベック（福岡市中央区）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」が「恋愛と出会い」に関するアンケート調査を行い、結果を発表しました。【画像】出会いがない…悩んでいた人はどこで恋人と出会った？《恋愛につながる出会い》の場所TOP回答（図解：6枚）恋人がいる人も、過去には悩んでいた！調査は1月21日、恋人がいない、出会いを探している成人男女200人および、恋人がいる成人男女