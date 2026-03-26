ヒロミ＆相葉雅紀が全国の人々のお困りごとを全力解決、日本を元気にするバラエティ『相葉ヒロミのお困りですカー？』。本日3月26日（木）の同番組は、超拡大の3時間スペシャルが放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！今回の舞台となるのは、茨城県牛久市のランドマーク的な存在「牛久シャトー」。日本初の本格的ワイン醸造場を保有するこの施設の建物は、国の重要文化財にも指定されている。そんな「牛久シャトー