ヒロミ＆相葉雅紀、感動サプライズ巨編！ご当地ヒーローのプロポーズを“悪役”でアシスト

ヒロミ＆相葉雅紀が全国の人々のお困りごとを全力解決、日本を元気にするバラエティ『相葉ヒロミのお困りですカー？』。

本日3月26日（木）の同番組は、超拡大の3時間スペシャルが放送される。

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今回の舞台となるのは、茨城県牛久市のランドマーク的な存在「牛久シャトー」。日本初の本格的ワイン醸造場を保有するこの施設の建物は、国の重要文化財にも指定されている。

そんな「牛久シャトー」で働く皆さんのお困りごとは、「10年間手つかずの池をキレイにして、生物を助けたい」というもの。ヒロミと相葉は、2日がかりで庭園の大掃除＆池の生物の保護に挑む。

極寒＆大雨という最悪のコンディションのなか、まずは池にいる鯉を保護することにした2人だが、ヘドロまみれで透明度ゼロの池にがく然。しかしある瞬間、コツをつかんだヒロミが覚醒。次々に鯉を保護していく。さらに、“埋蔵金レベル”というほどの貴重生物まで見つかって…。

その後もバキュームカーでヘドロを吸引。さらに、池の周りに生い茂る草木を刈り始めると、立派な灯籠や大きな滝が姿を現す。

そんななか、今回も相葉のアイデアがさく裂。「池の中に浮島を作って、生物の環境を改善したい」と力説する。

ヒロミから「じゃあ“相葉アイランド”を作れよ（笑）！」と言われた相葉は、理想の浮島を作るべく大奮闘するのだが…。

かつてない壮大なチャレンジを終えた2人は、「これは素晴らしい！」（ヒロミ）、「控えめに言って最高です！」（相葉）とご満悦。はたして、荒れ果てた庭園はどんな姿に生まれ変わるのか？

続いて2人が出会ったお困り人は、茨城県のご当地ヒーロー「イバライガー」のレッドを担当している男性。

ヒロミ＆相葉に、「ビビリなので、（大好きな彼女に）プロポーズしたいけど勇気が出ない」という、ヒーローらしからぬお困りごとを打ち明ける。

そんなビビリヒーローのために2人が考案したのは、ヒーローショーに彼女を呼んでプロポーズするというサプライズ大作戦。2人も顔が隠れた衣装に身を包み、大ボス・相葉、その手下・ヒロミという悪役コンビとして参加することに。

「プロポーズが成功したら顔を出すけど、失敗したらそのまま帰る（笑）」という2人が、ノリノリでイバライガーをアシスト。一世一代のサプライズプロポーズ大作戦の結末やいかに？