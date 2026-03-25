三菱系の接待ではキリンビールを用意すべし――そんな“暗黙のルール”を聞いたことはないだろうか。実はキリンは三菱グループの一角であり、取引先との関係性を意識するうえで、こうした背景知識が求められる場面も少なくない。飛鳥新社は3月24日、書籍『教養としての三菱・三井・住友』(山川清弘著)を発売した。いわゆる旧3大財閥グループの成り立ちや関係性、企業文化の違いを、現役経済誌記者の視点で解説している。「組織の三