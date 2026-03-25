千葉ロッテマリーンズは、29日に千葉・ZOZOマリンスタジアムで行われる埼玉西武ライオンズ戦（後2：00試合開始）に、乃木坂46の野球好きメンバーが集まるユニット「乃木坂野球部」（小川彩、金川紗耶、黒見明香、柴田柚菜、瀬戸口心月、長嶋凛桜）が来場することを発表した【動画】乃木坂野球部がガチンコ勝負！ゲーム楽しむ様子がこちら当日は、セレモニアルピッチやイニング間演出に出演するほか、2026パ・リーグ公式コラボ