日本マクドナルドはきょう25日から、「てりたまファミリー」第2弾の新バーガー「コク旨かるび焼肉風てりたま」を期間限定で販売する。【画像】新バーガー「コク旨かるび焼肉風てりたま」（詳細）現在販売中の「てりたまバーガー」、「チーズてりたま」、朝限定の「てりたまマフィン」、「マックフィズ／マックフロート とちおとめ白桃（※それぞれとちおとめ果汁、もも果汁あわせて1％使用 ）」、「いちごショートケーキパイ」