記事ポイント三共食品のライフスタイルブランド「GOODFOOD」から、2026年春夏コレクションとしてTシャツ7型が登場「Sunday」をテーマに、一日の時間の流れや感情を色彩・モチーフで表現したデザイン美容家・きぃぃりぷさんをモデルに起用し、2026年3月24日より公式ECサイトで販売開始 三共食品が展開するライフスタイルブランド「GOODFOOD」から、2026年春夏コレクションが発売されました。今回は「Sunday」をテーマに、きぃ