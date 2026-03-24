【通貨別まとめと見通し】、メキシコペソ円高値圏での波乱含みな展開 先週から昨日までのまとめ メキシコペソ円は、一言で言えば「9円台定着に失敗し、ボラティリティが急増した一週間」であった。 動きの推移 週初～週中盤： 16日から18日にかけては堅調。19日未明には9.0347円の年初来高値圏を付け、9円台での推移が定着するかと思われた。 週後半： 19日午後から流れが急変。利益確定売りに加え、米国の経済指