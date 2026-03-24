【通貨別まとめと見通し】、メキシコペソ円 高値圏での波乱含みな展開 【通貨別まとめと見通し】、メキシコペソ円 高値圏での波乱含みな展開

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【通貨別まとめと見通し】、メキシコペソ円 高値圏での波乱含みな展開



先週から昨日までのまとめ

メキシコペソ円は、一言で言えば「9円台定着に失敗し、ボラティリティが急増した一週間」であった。



動きの推移

週初～週中盤： 16日から18日にかけては堅調。19日未明には9.0347円の年初来高値圏を付け、9円台での推移が定着するかと思われた。

週後半： 19日午後から流れが急変。利益確定売りに加え、米国の経済指標を受けたリスクオフムードから急落。20日には8.84円台まで押し戻された。

週明け（23日）： 非常に荒い値動きとなった。一時8.8291円まで下押しする局面があったものの、その後猛烈に買い戻され、一時は8.9440円まで急反発。高値圏での強気と弱気の攻防が激化している。



テクニカル分析

レジスタンス1：8.9440 - 8.9500円（23日の戻り高値・心理的節目）

レジスタンス2：9.0340円（3月19日の直近高値）

サポート1：8.8290 - 8.8340円（23日の安値・直近の防衛線）

サポート2：8.7800円（3月上旬の揉み合い水準）



RSI (14) 直近の8.88円付近において、時間足RSIは40%～45%前後で推移。買われすぎ感（70%以上）は完全に解消され、むしろ短期的には売られやすい水準にある。反発にはエネルギーが必要な状態だ。



MACD MACDラインはゼロラインを下回り、シグナルラインとともに右肩下がりが続いている。**「デッドクロス」**の状態が継続しており、短期的には下落圧力が優勢であることを示している。ヒストグラムの収縮が見られるまで、安易な押し目買いはリスクが高い。



トレンド：日足・週足レベルでは依然として上昇トレンドの中にあるが、時間足ベースでは**「上昇一服、広めのレンジ形成」**に移行している。23日の長い下ヒゲは下値の硬さを示唆しているが、24日午後の現在は8.88円付近までじり安となっており、再度サポートを確認する動きだ。



今週のポイント：



【メインシナリオ】8.8円台死守による「底固め」から再浮上

高金利通貨としての魅力は依然として高く、23日の安値を割り込まない限り、押し目買いが優勢となるケース。



想定レンジ：8.8円割れによる調整局面の深化

日米欧の株価調整や、メキシコの経済指標悪化をきっかけにサポートラインを割り込むケース。



想定レンジ：8.70 - 8.95円



【対抗シナリオ】8.8円割れによる調整局面の深化

日米欧の株価調整や、メキシコの経済指標悪化をきっかけにサポートラインを割り込むケース。



展開： 23日の安値（8.829円付近）を明確に下抜けた場合、ストップロスを巻き込んで8.78円付近まで急落する可能性がある。この水準をも割り込むと、中長期的なトレンド転換を意識した「深い調整」に入り、8.70円付近までの下落が視野に入る。



今週の主な予定と結果



メキシコ

03/27 04:00 メキシコ中銀政策金利 （3月） 予想 6.75% 前回 7.0% （オーバーナイト・レート）

03/27 21:00 雇用統計 （2月） 予想 2.5% 前回 2.7% （失業率）

03/27 21:00 貿易収支 （2月） 予想 12.062億ドル 前回 -64.811億ドル

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