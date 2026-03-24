女優のモデルで女優の本田望結（２１）本田紗来（１８）姉妹が２４日、ＴＢＳ「ラヴィット！」に生出演した。紗来は、今春に高校卒業し、学校が「明治大学付属八王子高等学校」と明かし、偏差値６９とも言われる難関校だったことが話題に。美白＆透明感にピンク衣装で出演し、逆ババ抜き王決定戦で敗れ、罰ゲームのビリビリ椅子を食らい「ひやぁぁぁー！」と悲鳴をあげる場面も。ネットでも話題となり「めちゃくちゃ大人に