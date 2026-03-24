俳優の志田未来が主演するTBS系火曜ドラマ『未来のムスコ』（毎週火曜後10：00）が最終章に突入し、未来と颯太の親子関係にも別れの予感が差し込む。天宮沙恵子プロデューサーがインタビューで、視聴者の反響やキャスト陣の魅力、最終回に向けた見どころを語った。【写真多数】豪華キャスト15人を紹介！志田未来、塩野瑛久、小瀧望、西野七瀬ら…原作は阿相クミコ氏と黒麦はぢめ氏による人気コミック「未来のムスコ〜恋人い