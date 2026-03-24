結婚式のご祝儀、出産祝い、友人の人生の節目。気づけば「祝う側」ばかりだった……。そんな思いを抱えるA子さん。「子ども・子育て支援金制度」の開始も目前に迫り、“独身税”という言葉も飛び交うなか、40代間際の独身女性が感じる“小さな不公平感”とは？「お金を払う役割ばかり」…39歳独身女性の密かな本音「これまで払ってきたお金はムダだったのだろうか」時々そんなことを考えてしまうというA子さん（39歳・仮名）。20代