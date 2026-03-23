1児の母である真野恵里菜さんが「とっても美味しい焼き芋！！」というタイトルでブログを更新。お子さんと一緒におやつとして楽しんでいるお取り寄せグルメを紹介してくれました。【関連】真野恵里菜、夫・柴崎岳選手も絶賛の“胃腸に優しい”メニュー「『週1で食べたい！』と」真野さんが「大好きなお店の焼き芋をいただいちゃいました」と取り上げた商品がこちら！■焼き芋干しいものいいじま / 焼き芋 1.5kg 税込1,650円（公式