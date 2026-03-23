真野恵里菜、子どもと一緒に楽しむお取り寄せおやつ「とにかく美味しいの！」

1児の母である真野恵里菜さんが「とっても美味しい焼き芋！！」というタイトルでブログを更新。お子さんと一緒におやつとして楽しんでいるお取り寄せグルメを紹介してくれました。

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真野さんが「大好きなお店の焼き芋をいただいちゃいました」と取り上げた商品がこちら！

■焼き芋

干しいものいいじま / 焼き芋 1.5kg 税込1,650円（公式サイトへ）

茨城県鉾田市にてさつまいもの栽培から加工・販売までを一貫体制で行っている「干しいものいいじま」のこだわりの焼き芋。

要冷蔵商品（10℃以下で保存）で賞味期限は7日。紅はるかとシルクスイートの2種が販売されています。

■スイーツ代わりに家族で楽しめる

真野さんは「ここの焼き芋がとにかく美味しいの！！」「とっても甘いからスイーツ感覚で食べちゃう」と味わいを絶賛♪

こちらの焼き芋はお子さんもお気に入りだとして、「一緒におやつタイムにも食べてます」と教えてくれました。

さらに、「あまりにも美味しいから お芋好きな母にも食べてほしくて注文して送っちゃった」とプレゼントにも利用しているようでした。

健康的でおやつにぴったりの焼き芋。専門店ならではの味を試してみてはいかがでしょうか。

■他の投稿もチェック

真野さんはブログはもちろん、Instagramでもご家族との日常や、お気に入りの商品などを発信されています。こちらもぜひチェックしてみてくださいね！