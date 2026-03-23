実家がミカン農家のShuさん（@shu_rouge）が、スレッズ上で個性的な形に育ったミカンの写真を投稿しています。【画像】えっ…えぇえ！？コチラが個性的すぎるミカンと“断面”です！びっくり！！（6枚）あまりに個性的な2つのミカンShuさんは「農家あるある」とタグを付け、「たまーに個性的なミカンがなります」とコメント。投稿されたのは2つのミカンの写真です。一つは、指のように5つに分かれ、そのうち1本が伸びた形