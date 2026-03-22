eスポーツ公式大会やゲーム番組などでMCを務める荒木美鈴（37）が21日、自身のX（旧ツイッター）を更新。結婚と子宮を全摘出したことも発表した。お相手は元プロゲーマーで、現在はストリーマーのGreedZz。投稿には2人で並んで笑顔を見せる2ショット写真も添えた。 【写真】美男美女すぎ！の2ショット 【結婚します！そして、子宮を摘出しました！】のタイトルで「この度、多分