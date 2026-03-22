eスポーツ公式大会やゲーム番組などでMCを務める荒木美鈴（37）が21日、自身のX（旧ツイッター）を更新。結婚と子宮を全摘出したことも発表した。お相手は元プロゲーマーで、現在はストリーマーのGreedZz。投稿には2人で並んで笑顔を見せる2ショット写真も添えた。



【写真】美男美女すぎ！の2ショット

【結婚します！そして、子宮を摘出しました！】のタイトルで「この度、多分100回目くらいのプロポーズを受けて結婚することになりました。 それともう一つ、先日子宮摘出の手術を受けました。」と報告。



子宮摘出の理由について「昨年12月に受けた人生初の人間ドックで子宮に前がん病変(がんになる一歩手前の状態)が見つかり、同時に過去手術歴のある子宮の病気の再発も判明しました」と明かし、「それぞれの対処をしても今後繰り返すリスクが高いことを踏まえ、『これから先の人生、最も健康でいられる選択』として、子宮全摘出の手術を決断しました」と説明した。



受診した理由について「あまりにも自分の健康に無頓着だったわたしを見かねた彼が怒って財布を奪い、わたしの行きつけの病院の診察カードを見て人間ドックを強制的に予約した、というのが受診のきっかけです」と夫・GreedZzからの説得だったと説明。「進行の早いものでした。本当に彼に命を救われたと思っています」と感謝した。



「わたしはもともと子どもを望まない人生を選んできました。だからこそ結婚という形にこだわらず、パートナーとして楽しくいられたら、事実婚でも幸せでいられたらそれでいいと思っていました」と結婚にこだわりはなかったが、摘出手術が決まったときに、夫のGreedZzから「2人でずっと長生きしようね。美鈴さんの最期までぼくが見るよ」とプロポーズを受けたことで結婚という選択肢を選んだことを伝えた。



最後に「毎日美味しいご飯を作ってくれて、誰よりもわたしの健康を願ってくれるGreedZz君と、これから支え合いながら生きていきます」と記し、「入籍日は少し先になりますが、先週受けた摘出手術が無事に終わったこのタイミングで合わせて報告させていただきました。これからも2人をあたたかく見守っていただけたら嬉しいです」と結んだ。



（よろず～ニュース編集部）