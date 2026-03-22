スーパー銭湯の利用時のマナーや、スタッフが助かるちょっとした配慮について、サウナや岩盤浴などを備える温浴施設「スパメッツァおおたか 竜泉寺の湯」（千葉県流山市）の公式TikTokアカウントが紹介しています。【画像で見る】「えっ…」これがスーパー銭湯の利用時に“やってほしいこと”5選です！公式アカウントは「お客様は神様とはまさにこのこと」というコメントとともに動画を公開。この動画では、スタッフが、利用