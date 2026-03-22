80歳の誕生日を迎えたばかりの俳優の倉田保昭が21日までに、自身のインスタグラムを更新。アクション俳優として走り続けて60年を記念した「アクション映画制作プロジェクト」を立ち上げ、7月公開の映画「夢物語」のクラウドファンディングもスタートさせた。 【写真】スゴッ！80歳になっても「Gメン75」のころと同じキレッキレな動き 盟友でもある香港映画の大スターのサモ・ハンと再び共演。香港で撮影が行われ