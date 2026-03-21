現在、旬の野菜の一つがセロリですが、どんな野菜と同じ仲間なのかご存じでしょうか。セロリの仲間の野菜や、セロリの選び方について、カゴメの公式インスタグラムアカウントが紹介しています。【豆知識】「えっ…」これがおいしい「セロリ」の“選び方”です！公式アカウントは「3月に旬を迎えるセロリは、ニンジンとブロッコリーのどちらの仲間なのか…？」と投稿。正解について、「セロリは『セリ科』であり、ニンジン、