１８日、双柳長江大橋の建設現場で行われた合同結婚式の様子。（武漢＝新華社記者／肖芸九）【新華社武漢3月20日】中国湖北省武漢市で建設が進む双柳長江大橋の建設現場で18日、合同結婚式が行われた。湖北交通投資集団などの同大橋建築に関連する企業所属の新郎新婦3組が、中国の伝統的な婚礼衣装を身にまとい、親族や友人、同僚らの祝福に包まれながら、新たな門出を迎えた。１８日、双柳長江大橋の建設現場で行われた合同結婚