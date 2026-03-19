オーストラリアで開催されている女子アジアカップ。現地３月17・18日に準決勝が行なわれ、ホスト国のオーストラリアが中国を２−１で下し、日本が韓国に４−１で快勝した。アジア女王の座をかけて、日本とオーストラリアが激突する。同大会で両チームがファイナルの舞台に立つのは、これで３回目。過去２回は、いずれも日本が１−０で勝利している。戦績だけを見れば、日本が優位。オーストラリア女子代表の公式SNSが、自国