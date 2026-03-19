イラン情勢の悪化で原油価格が高騰し、ガソリンの平均小売価格が1リットルあたり190円を超えました。全国のレギュラーガソリンの平均小売価格は、今週月曜日の時点で前の週より29円高い1リットルあたり190円80銭でした。イラン情勢の緊迫化を背景に5週連続で値上がりしていて、過去最高を更新しています。政府はガソリン価格の高騰を受け、きょう新たな補助金を導入します。ガソリンは小売価格が170円を超える分には全額補助する方