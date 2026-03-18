嵐の約5年ぶりとなる新曲『Five』が、18日発表の『オリコン週間ストリーミングランキング』と『オリコン週間デジタルシングルランキング』で、2週連続1位を獲得。デジタル2冠に輝きました。『週間ストリーミングランキング』においては、週間再生数1086.7万回を記録し、2週連続で週間再生数1000万回超えを記録。累積再生数は、2397.1万回となっています。さらに、『週間デジタルシングルランキング』においては、週間DL数1.6万DLを