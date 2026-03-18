週末に浴室を掃除する人は多いと思います。塩素系洗浄剤の使用時、クエン酸のような酸性洗浄剤と併用したことで中毒事故が発生しているとして、国民生活センターがXの公式アカウントや公式サイトで注意を呼び掛けています。【画像で見る】「えっ…知らなかった」これが“中毒事故”が起きる「意外な原因」です！国民生活センターは「『まぜるな危険』と表示された塩素系洗浄剤は、酸性洗浄剤などと一緒に使用すると有害な塩