沖縄県名護市で、小型船2隻が転覆し21人が海に投げ出され女子高校生と男性船長が死亡した事故で、女子生徒は転覆した船の下に入り込んだ状態だったことがわかりました。国の事故調査官は18日午前、名護市辺野古の漁港近くで、転覆した2隻の小型船を調査し、燃料タンクや備品の状態などを確認しました。国交省運輸安全委員会事故調査官「燃料タンクの残量がどのくらいだったのかを重点的に調査しました。上部構造の破損が大きい」