【エルサレム共同】イスラエル軍は21日、部隊が展開するレバノンでキリスト像を破損した兵士と、その様子を撮影した兵士をいずれも任務から外し、30日間の拘禁処分にすると発表した。撮影された画像がソーシャルメディアで拡散されて批判を浴び、イスラエルのネタニヤフ首相も遺憾の意を示してキリスト教徒に謝罪していた。イスラエル軍の調査によると、現場にはほかに6人の兵士がおり、損壊行為を止めず報告もしなかった。居