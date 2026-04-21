グラビアアイドルの星宮すみれさんが、週刊SPA！（扶桑社）4月21日号の企画「グラビアン魂」に登場しました。【写真】規格外の豊満ボディを誇る星宮すみれさんＭカップの圧倒的超乳の持ち主、星宮さん。過去登場したグラドルたちと比較しても明らかに規格外と呼べるそのボディに、みうらじゅんとリリー・フランキーは感嘆の声を上げました。（撮影／小塚毅之 ヘアメイク／米澤和彦 スタイリング／佐賀愛衣） 【星宮すみれさん