米軍キャンプ・シュワブのゲート＝16日、沖縄県名護市米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の返還条件に含まれる交通渋滞の回避策として、移設先の名護市辺野古を含む米軍キャンプ・シュワブ（名護市など）と、南側で隣接する別の米軍基地内を通る道路整備を政府が想定していることが19日、分かった。関係者が明らかにした。名称は挙がっているものの具体的な工事計画はない。政府関係者は、新道路が完成しなければ普天間は返還さ